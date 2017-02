Secretaria de Educação de Monsenhor Hipólito realiza XIV Semana Pedagógica

A semana pedagógica abriu os trabalhos do ano letivo 2017 do município de Monsenhor Hipólito, a Secretaria Municipal de Educação realizou a XIV Semana Pedagógica com início no dia 20 de fevereiro, reunindo os profissionais da educação Municipal para participar de palestras, formação continuada para os professores e planejamento escolar, tendo como objetivo debater sobre como desenvolver a melhor educação para os Hipolitanos.

Na programação palestras foram ministradas com a participação de vários profissionais de Monsenhor Hipólito, sementes dessa Educação que abrilhantaram o evento: Ítalo Alves (Psicólogo), Italo Hipolito (professor), Eliane Fialho (professora), Maria Lúcia (professora), Marta Regina Bezerra (nutricionista), Samara Laine (Fisioterapeuta), Paulo de Tassio (cantor), os vereadores Pecy de Meton e Fabio Bezerra Alves, Joyce Pinheiro Bezerra (Advogada) e demais profissionais e a participação do professor de Capoterapia Dênis Costa.

A Secretária de Educação Gardênia Bezerra fala sobre um dos objetivo da Semana Pedagógica “vamos analisar junto com os professores a proposta pedagógica do nosso PPP – Projeto Politico Pedagógico, que são as diretrizes que nós profissionais da educação devemos seguir para contemplar as necessidades do município, para que os professores possam se preparar, se organizar para a grande jornada de 200 dias letivos no ano”

O prefeito Dr. Zenon de Moura Bezerra que participou do evento falou do sucesso da jornada pedagógica e agradeceu a toda equipe “Quero transmitir minha alegria, minha felicidade pelo sucesso do evento e dizer que vamos progredir vamos crescer juntos o que fizemos por Monsenhor Hipólito é para beneficio de todos. Quero ainda agradecer a todos os professore, diretores e coordenadores, a secretária e toda a equipe, quero pedir apenas que sejamos unidos estou sempre aqui a disposição para diálogo e para conversação sei que as dificuldades são imensas, precisa-se de dialogo porque as coisas não são fáceis o Brasil está em crise temos que esperar a situação econômica do Brasil melhorar, porque melhorando o país melhora para todos, disse Dr. Zenon.

Gardênia finaliza fazendo balanço do evento “um evento maravilhoso de grande interação e participação de todos, grandes palestrantes, reanimador para os professores, ele que vão entrar em sala, sabemos que hoje está cada vez mais difícil, temos no país muitos problemas sociais que envolvem a educação, a escola e as famílias. Agradeço a participação de todos, estou muito feliz, pois acredito que tenhamos alcançados os objetivos pretendidos. Esse é meu primeiro evento como secretária sempre estive presente na educação de Monsenhor Hipólito e hoje estou enfrentando mais esse desafio, e vou dedicar tudo de mim para alavancar o desenvolvimento da educação de nosso município, agradeço também o apoio da prefeitura de Monsenhor Hipólito na pessoa do prefeito Dr. Zenon e da primeira dama Eneide que vieram prestigiar nosso evento”, falou a secretária Gardênia.