Secretaria de Saúde convoca meninos para vacinação contra HPV

A vacina contra o HPV agora inclui os meninos na faixa etária de 12 a 13 anos e homens vivendo com HIV, de 19 a 26 anos. O esquema de vacinação será o mesmo adotado para as meninas, de duas doses, com intervalo de seis meses, e para os meninos e homens que convivem com HIV de três doses, com intervalo de dois meses, entre a primeira e a segunda e de seis meses para a terceira.

O objetivo da vacinação para os meninos, segundo Kássia Barros, coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, é prevenir os cânceres de pênis. “Além disso, por serem os responsáveis pela transmissão do vírus para suas parceiras, ao receberem a vacina, os meninos estarão colaborando com a redução da incidência do câncer do colo do útero e da vulva, que infelizmente vem crescendo e vitimando as mulheres”.

Outro benefício citado por Kássia Barros é proteger contra verrugas genitais em ambos os sexos. “A vacinação contra o HPV já foi iniciada, porque é uma vacina de rotina para meninas, só que agora os meninos também poderão ser imunizados”, disse.

No Piauí, todos os postos de vacinação já dispõem da vacina contra HPV. A meta da Secretaria de Estado da Saúde é atingir 80% de cobertura vacinal em todo o Piauí. “Então, pedimos aos pais e responsáveis que levem seus filhos para serem vacinados e dessa forma protegerem a si e estarão protegendo, também, as meninas”, concluiu a coordenadora.