Secretaria de Saúde discute planejamento com agentes comunitários

A Secretaria de Saúde de Picos se reuniu na manhã desta terça-feira (14) com os agentes comunitários de saúde, cujo objetivo do encontro foi discutir sobre planejamento e estratégia. A reunião aconteceu no Auditório do Centro Estadual de Educação Profissional Petrônio Portela, o antigo Premem.

Participaram do encontro à secretária de Saúde do município, Maria do Socorro Carvalho; coordenadores da SMS e os agentes comunitários.

Durante a reunião foi discutido também sobre o Sistema e-SUS, que é um sistema onde o agente comunitário de saúde faz um cadastro de toda população com informações relacionadas às condições de moradia e saúde e discutiram sobre imunização.

De acordo com o assessor técnico da SMS, Eduardo Carvalho, os agentes comunitários são de extrema importância para a saúde municipal, uma vez que a função deles é estar atuando junto com a população, levando informações, prevenção e o que for necessário em termo de saúde, por isso é a primeira classe que a pasta está se reunindo. “Estamos aqui para planejar e lançar estratégias de melhoria de trabalho, estratégia de levar informações para população e até mesmo estar revendo alguns pontos e algumas fragilidades pra gente mudar essa realidade”, disse.

Eduardo frisou ainda que a secretaria está construindo um calendário com reuniões periódicas com todos os profissionais que atuam na saúde do município.

A coordenadora de Atenção à Saúde Adulto e Idoso, Micherlla de Brito Almeida, destacou que a primeira reunião definiu algumas ações e atribuições de cada profissional da SMS, discutindo vários assuntos de suma importância para os 182 agentes comunitários de saúde que atuam na cidade.

Segundo a agente comunitária de saúde do PSF Belinha Nunes no bairro São Vicente, Eva Evangelista, o encontro é importante, uma vez que a gestão está conhecendo os agentes comunitários. “O encontro é importante pra gente está colocando nossas dificuldades e reivindicações de trabalho e é um momento muito importante e rico para todos nós”, pontuou.