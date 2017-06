Secretaria de Saúde realiza ação de combate ao tabagismo em Picos

A Secretaria de Saúde de Picos realiza durante esta semana ação de conscientização pelo Dia Mundial Sem Tabaco lembrado no dia 31 de maio. O evento será realizado a partir das 16 horas desta quinta-feira (8), na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Aerolândia; e às 9 horas da próxima sexta-feira (9), na UBS do bairro Canto da Várzea.

Segundo a coordenadora de Controle ao Tabagismo do Município, Micherlla de Brito Almeida, a proposta é alertar a população sobre os riscos à saúde quanto ao uso do cigarro. “É um evento de grande importância por trabalhar a conscientização das consequências do fumo na vida das pessoas, tanto quem fuma, quanto quem não fuma também, mas convive com fumantes”, considera.

Este ano, a Organização Mundial de Saúde adotou como tema “Tabaco: uma ameaça ao desenvolvimento”, com a intenção de apelar para a adoção de embalagens simples para os produtos, aumentar os impostos voltados para o setor e proibir marketing e publicidade sobre cigarros.

Em Picos, a Secretaria de Saúde está trabalhando a campanha de conscientização em três unidades básicas. Nessa terça-feira (6), a equipe se reuniu com usuários e comunidade do povoado Torrões; já nesta quinta-feira (8) e sexta-feira (9) será a vez das UBSs dos bairros Aerolândia e Canto da Várzea.

Programa de Controle do Tabagismo

Há quatro anos, o município desenvolve o Programa de Controle do Tabagismo para tratar usuários que desejam deixar de fumar. Atualmente, 34 dos 36 postos de saúde das zonas rural e urbana disponibilizam o tratamento de forma gratuita, que diz respeito à terapia e medicação. Quem deseja participar, basta procurar sua Unidade Básica de Saúde para efetuar o cadastro.

