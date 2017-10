Sussuapara: Secretaria de Educação promove tarde de lazer em homenagem aos pais

[ad#336×280]

Por João Paulo Leal

ASCOM

A Secretaria Municipal de Educação de Sussuapara promoveu ontem, domingo, dia 11, uma tarde de lazer em homenagem aos pais de alunos da rede municipal de ensino, como forma de homenageá-los pela passagem de seu dia. As atividades foram realizadas na chácara do empresário Orlando e contou com a participação de centenas de pais, acompanhados dos filhos e suas respectivas esposas.

A tarde festiva contou com a realização de diversas brincadeiras, como o cabo de guerra, disputa de natação, corrida de saco, jogos de futebol, corrida com o limão na colher e até desfile e dança de forró e valsa “homem com homem”. Também foram distribuídas medalhas e prêmios aos participantes e sorteados dezenas de brindes entre os presentes, que ainda degustaram um delicioso churrasco. A festa foi animada pelo paredão de Ricardo e música ao vivo com a Banda SL.

A secretária de Educação, Elisete Antônia da Rocha, destacou que a data não poderia passar em branco e com isso ela e sua equipe resolveram organizar a festa num formato de maior descontração com o envolvimento de todos nas brincadeiras. “Em maio realizamos uma belíssima festa em homenagem às mães. Agora em agosto é a vez dos pais receberem sua homenagem” – ressaltou.

O prefeito de Sussuapara, Edvardo Antônio da Rocha, que é pai de três garotos, cumprimentou aos demais pais e frisou que os homens exercem papel fundamental não só como arrimo de família, mas também como exemplo a ser seguido por seus filhos. Já o vice-prefeito Miguel Moura, que além de pai também é avô, disse que se sentia feliz e emocionado com a lembrança. “Numa secretaria eminentemente feminina, esta homenagem a nós é muito bem vinda” – agradeceu.

Presente na festa, o secretário de Saúde, Naerton Moura, que também prestou sua homenagem aos pais de Sussuapara, ainda disponibilizou uma equipe da Secretaria para aferição da pressão arterial e o serviço de ambulância.

Os vereadores Chico Clementino, Pedro da Coca, Antônio Ramiro e Tico de Rafael e ainda os secretários Chaguinha Moura (Governo), Osvaldo Vermelho (Agricultura), Gislene Rocha (Finanças) e Jesuíta Rocha (Assistência Social) também prestigiaram o evento.