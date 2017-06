Secretários tem aumento de quase 40% no salário em Pio IX

A Câmara Municipal de Pio IX aprovou um aumento de quase 40% nos salários dos secretários do Município. O reajuste foi concedido em razão de o secretariado não ter tido nenhum aumento salarial nos últimos sete anos. A informação é do ex-vereador Manoel Augusto de Sousa (PT).

Atualmente, um secretário em Pio IX recebe R$ 2.200,00 e com o reajuste, o vencimento subirá para quase R$ 3 mil. Com o aumento e somando as 10 secretarias na administração pública do Município, o impacto na folha de pagamento da Prefeitura de Pio IX pode chegar aos R$ 30 mil mensais somente com o secretariado.

“O fato é que esse reajuste foi aprovado como uma forma de superar a defasagem salarial que o secretariado do Município tinha, porque desde 2010 que eles não tinham reajuste. Já vai para sete anos com o vencimento no mesmo patamar, enquanto o Legislativo e o Executivo Municipal, todos os anos tinham seus salários reajustados de acordo com a inflação”, afirma o ex-vereador Manoel Augusto.

O decreto de reajuste salarial começa a valer a partir da publicação no Diário Oficial do Município. O PortalODia.com tentou contato com a prefeita de Pio IX, Regina Coeli, mas as ligações não foram atendidas. A assessoria da Prefeitura Municipal de Pio IX informou que o órgão está ciente do assunto e que vai se pronunciar a respeito da medida no momento oportuno.

Portal O Dia