Seduc abre vagas para professor do Pronatec em mais 61 municípios do Piauí

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), através do Edital nº 010/2017, torna público o Processo Seletivo Simplificado para seleção de profissionais bolsistas PRONATEC/BOLSA-FORMAÇÃO/MÉDIOTEC. As inscrições vão de 7 a 16 de junho de 2017.

Os selecionados vão desenvolver suas atribuições nas unidades ofertantes dos Cursos Técnicos de Nível Médio, no âmbito da Bolsa-Formação, através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, pela ação do MédioTec. Estão disponíveis vagas para professor presencial, professor autor formador, professor mediador presencial e professor mediador a distância para 32 cursos, em 63 municípios.

O candidato só poderá se inscrever para apenas uma modalidade, um cargo, um curso e um município. As inscrições serão realizadas no endereço www.seduc.pi.gov.br.

Processo Seletivo Simplificado será constituído de Prova de Títulos (Análise Curricular) sob responsabilidade da Unidade de Educação Técnica e Profissional – UETEP, da Seduc – PI, por meio da Comissão Responsável a selecionar candidatos para cadastro de reserva, conforme necessidade por município e cursos apresentada no Anexo II, deste Edital para atuação no Mediotec.

O montante relativo à bolsa será de acordo com a carga horária dos cursos ofertados e as atribuições de cada cargo, sendo PROFESSOR PRESENCIAL (Até 8h/a semanais) R$ 40,00 h/a; PROFESSOR AUTOR FORMADOR (Por disciplina que for convocado) R$ 40,00 h/a; PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL (20h semanais) R$ 1.500,00 mensais; PROFESSOR MEDIADOR A DISTÂNCIA (20h semanais) R$1.500,00 mensais.

Clique aqui e confira o Edital

Fonte: Seduc/PI