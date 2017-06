Seduc convoca 400 profissionais aprovados em concurso. Confira!

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) convoca 400 aprovados no Concurso Público Edital nº 0003/2014 e que teve validade prorrogada para o final de 2018. Durante a atual gestão, a Seduc convocou 1.140 concursados, restando ainda cerca de mil aprovados esperando o chamamento.

Pelo calendário divulgado no dia 20 de janeiro, em reunião com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTE), ainda será convocado o mesmo número de aprovados nos meses de janeiro e junho de 2018, concluindo a convocação de todos os aprovados no referido concurso.

“Estaremos, assim, cumprindo com nosso compromisso de convocar todos os aprovados no Concurso Público. A grande maioria são professores de matérias como português, matemática, química e física em todas as regiões do Piauí, trabalhando para que as escolas tenham seus quadros profissionais completos e possam ofertar uma educação de qualidade”, revela a secretária da Educação, Rejane Dias.

Os 400 candidatos, entre professores e nutricionistas, deverão comparecer às Gerências Regionais de Educação (GREs), conforme endereço disposto na relação dos convocados, ou na Coordenação de Cadastro/UGP da Seduc, situada na Av. Pedro Freitas S/N, blocos D e E – Centro Administrativo, do dia 03 a 07 de julho de 2017, das 8h às 12h, munidos dos documentos originais e cópias, abaixo:

01. Cópia da carteira de identidade, CPF e PIS/PASEP constando a data de cadastramento;

02. Cópia de certidão de nascimento/casamento;

03. Cópia de comprovante de residência com endereço atual;

04. Cópia do título de eleitor/ quitação eleitoral;

05. Cópia do comprovante de reservista (homem);

06. Cópia do Diploma e Histórico da Licenciatura para a qual foi aprovado(a).

Após a análise da documentação, os aprovados devem ser empossados nos cargos.

