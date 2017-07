Segurança investe mais de R$ 2 milhões em delegacias no Piauí

A Polícia Civil do Piauí, por meio da Secretária de Estado da Segurança Pública, recebeu mais de R$ 2 milhões em investimentos para reformas, reparos e construções de novas delegacias e complexos na capital e interior do estado. Entre as obras concluídas e inauguradas, estão o Complexo de Segurança Pública de Parnaíba, delegacia de Bonfim do Piauí e ampliações nas unidades de Floriano, Buriti dos Lopes, Picos e Pedro II, além da instalação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher-Sul e Núcleo de Feminicídio.

“Nesses dois anos e meio de gestão, estão sendo feitos investimentos na parte estrutural e em material básico como aquisição de novos coletes, armas, munições, viaturas e outros equipamentos de proteção individual”, esclareceu o delegado-geral Riedel Batista. Ainda, segundo o delegado, a secretaria também tem investido em capacitação do policial civil por meio de cursos ofertados pela Academia de Polícia nas áreas de inteligência, direitos ambientais, armamento e tiro.

Para o segundo semestre deste ano, estão previstas a entrega de novas obras em todo o estado. Nos próximos dias, serão inauguradas, na capital, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e a Delegacia de Homicídios que passará a ser Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, dentro do modelo exigido pela Secretária Nacional de Segurança Pública.

Também está previsto para o mês de agosto a entrega da Central de Flagrantes de Parnaíba e as Unidades Integradas de Segurança nas cidades de Domingos Mourão, Elesbão Veloso, Vila Nova e Canto do Buriti.

“São importantes obras que serão concluídas e outras que estão em processo de andamento, obras estas que irão interferir diretamente na melhoria do atendimento à população e nas condições de trabalho dos policiais”, destacou o diretor financeiro da Secretaria da Segurança, coronel Rubens Pereira.