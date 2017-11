Segurança no Enem 2017 terá detector de pontos eletrônicos e helicóptero

A segurança para a aplicação do Enem 2017 no Piauí será reforçada com detectores de pontos eletrônicos e até helicópteros para evitar fraudes na durante o exame. Quem cuidará da fiscalização e deve garantir a lisura do exame é o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O local reúne equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Correios, Eletrobras, Cesgranrio, Polícia Federal e Polícia Civil.

“A operação do Enem vai ser desencadeada em dois dias, nos dias 5 e 12 de novembro e estaremos aqui dentro da SSP integrados com o comando nacional em Brasília. Toda ocorrência que acontecer no Enem nós seremos comunicados e se a gente não resolver essa ocorrência nós iremos passar para o centro nacional que irá nos direcionar o procedimento que deve ser adotado”, explica o capitão Audivam Nunes, coordenador do CICC.

O uso do detector de pontos será aleatório e os equipamentos serão espalhados em pontos de aplicação da capital e do interior, para evitar o uso de tecnologia em qualquer tipo de fraude.

As provas já estão em Teresina e o deslocamento aos Correios foi feito sob escolta constante da Polícia Militar. Os exames estão em segurança armazenados na sede do 25° BC em Teresina e na sede do 3° BEC em Picos, de onde sairão para os 32 municípios onde haverá aplicação de prova no Piauí. São eles: Água Branca, Altos, Amarante, Barras, Batalha, Bom Jesus, Buriti dos Lopes, Campo Maior, Canto do Buriti, Castelo do Piauí, Corrente, Esperantina, Floriano, José de Freitas, Luzilândia, Miguel Alves, Monsenhor Gil, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piracuruca, Piripiri, Regeneração, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, União, Uruçuí e Valença do Piauí.

Outra novidade para a aplicação este ano é a participação da Eletrobras. Todos os problemas de energia em locais de prova serão informados em tempo real ao comando que tentará reestabelecer o fornecimento da forma mais rápida, evitando assim transtornos aos candidatos. O helicóptero da Polícia Militar também foi disponibilizado para garantir um deslocamento rápido de qualquer equipe caso seja necessário.

Fique atento aos horários e não esqueça de seguir as recomendações do edital:

12h– Abertura dos portões

13h– Fechamento dos portões

13h a 13h30– Procedimentos de segurança na sala de prova

13h30– Início das provas

19h– Término das provas em 5/11

18h– Término das provas em 12/11

Obrigatório levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente e documento oficial de identificação original com foto. Proibido levar: Lápis, chaves, livros, manuais, borracha, anotações, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, impressos, lapiseira, óculos escuros, caneta de material não transparente, dispositivos eletrônicos (calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, pen drives, mp3 ou similares, gravadores, relógios, alarmes).

Cidade Verde