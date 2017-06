Sejus anuncia que está ampliando vagas nas penitenciárias de Picos

No Piauí, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça do Piauí (Sejus), está ampliando a capacidade de lotação do sistema prisional, reformando e construindo novas unidades penitenciárias, com o objetivo de reduzir o excedente prisional.

A Sejus prevê a abertura da Casa de Detenção de Campo Maior (160 vagas) para este semestre. A Cadeia Pública de Altos (600 vagas) está 20% concluída e será entregue até 2018. Também está em fase de conclusão a Central de Triagem de Teresina, com 160 vagas.

Também já estão em fase de projeto as novas penitenciárias de Oeiras (196 vagas) e Bom Princípio (334 vagas). Além das novas unidades, a Secretaria da Justiça está ampliando vagas nas penitenciárias de Picos (70) e na Irmão Guido, em Teresina (50 vagas).

180 graus com informações do Portal do Governo do Estado do Piauí