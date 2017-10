Sejus homologa concurso de agentes e oficializa 316 classificados; veja lista

Quase um mês depois de anunciar o resultado do concurso para Agente Penitenciário do Piauí, a Secretaria de Justiça publicou, no Diário Oficial do Estado, a homologação da lista final de classificados no certame. Foram divulgados os nomes de 316 classificados.

A partir da homologação, assinada no dia 17 de outubro, a expectativa agora é para a realização do curso de formação. A previsão é que aconteça no início do próximo ano.

“Homologamos os nomes dos 316 classificados no concurso. A medida é fundamental e mostra que estamos dando plena continuidade a todas as etapas relativas ao certame”, observa o presidente da comissão organizadora do concurso, Valter Queiroz.

O certame foi realizado para cadastro em reserva. Os novos agentes penitenciários ganharão, inicialmente, R$ 6 mil.

O curso de formação será ministrado pela Academia de Formação Penitenciária do Piauí (Acadepen) e pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

De acordo com o Diário Oficial, a homologação vale para efeitos de validade do concurso que é de dois anos, prorrogados por mais dois anos.

Cidade Verde