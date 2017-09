Seletiva municipal para a Corrida de São Silvestre acontece dia 12 de outubro

Iniciou nesta terça (12) as inscrições para a “Volta da Cajuína 2017”, que acontecerá no dia 12 de outubro, às 17h, em Picos. As inscrições vão até o dia 11 de outubro, no Pepeu Lanches, centro.

A volta da Cajuína 2017 é uma seletiva municipal para a corrida de São Silvestre, em São Paulo no fim do ano. Onde os dois primeiros piauienses colocados nas categorias A e B estarão classificados para representar seu município na seletiva final para a Corrida Piauiense da Volta da Cajuína, em Teresina, com data ainda para ser divulgada pela organização estadual.

Pepeu Lanches, organizador da corrida afirma que a expectativa para o evento é muito boa. “Temos bons parceiros que estão nos ajudando a organizar a corrida, por isso acredito que será um sucesso a Corrida da Cajuína aqui em Picos”, destaca.

A seletiva municipal é promovida pelo Governo do Estado do Piauí através da FUNDESPI e Prefeituras credenciadas. Para participar da Volta da Cajuína o atleta deve ter idade mínima de 16 anos, completados até dia 31 de dezembro.

Os atletas vão correr 6,5 km, saindo do Museu Ozildo Albano, passando pelos bairros Bela Vista, Canto da Várzea, São Sebastião e Centro. A premiação de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) será distribuida entre as categorias A e B.

Categorias

Categoria Geral A – Masculino

1ª lugar – R$ 500,00 + trófeu

2ª lugar – R$ 300,00 + trófeu

3ª lugar – R$ 200,00 + trófeu

Categoria Geral B – Feminino

1ª lugar – R$ 500,00 + trófeu

2ª lugar – R$ 300,00 + trófeu

3ª lugar – R$ 200,00 + trófeu

Categoria C (máster/masc) e D (máster/fem.)

1ª lugar – trófeu

2ª lugar – trófeu

3ª lugar – trófeu.

Por Hynayara Melo