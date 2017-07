Seletivo está com inscrições abertas com salários de até R$10 mil

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura do município de São Francisco de Assis do Piauí, que visa a contratação de novos 33 servidores, seguem abertas até o próximo dia 31 de julho.

De acordo com o Instituto Legatus, responsável pela organização, as vagas são para todos os níveis de escolaridade com salários que variam entre R$ 937,00 a R$ 10, além de gratificação.

Nível superior: Médico ESF, Enfermeiro ESF, Dentista ESF, Fisioterapeuta NASF, Nutricionista NASF, Psicólogo, Assistente Social, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Ciências e Professor de Educação Física.

Nível médio: Professor de Educação Infantil, Professor do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Saúde Bucal. Nível fundamental:Recepcionista.

As inscrições até o dia 31 de julho de 2017 podem ser feitas pelo seguinte endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br. Os valores cobrados como taxa de inscrição serão os descritos abaixo: nível superior: R$ 90,00 e demais cargos: R$ 72,00.

Os inscritos serão submetidos a prova escrita objetiva versadas sobre conteúdos programáticos. A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 10 de setembro de 2017, em locais divulgados posteriormente.

O prazo de validade do processo eletivo será de um ano, contado a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo, período a critério da administração municipal.