Sem dinheiro, estrutura física da Prefeitura de Picos ainda é precária

[ad#336×280]Um mês após a posse dos novos gestores e com os cofres da zerados, a situação da Prefeitura de Picos ainda é de precária devido a falta de recursos.Na tarde desta sexta-feira (18), o prefeito Kléber Eulálio revelou que mais de R$ 700 mil foram bloqueados do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para pagamento do INSS e que irá à Receita Federal tentar negociar as dívidas.

Com o dinheiro bloqueado, reformas físicas nas instalações da sede do poder executivo municipal e outras secretarias continuam a serem adiadas. Nestes prédios, a estrutura física está completamente deteriorada, desde o piso, paredes e teto, como também as instalações elétricas e hidráulicas.

O auditório, localizado no 2º andar da Prefeitura, é um dos mais afetados. A maioria das cadeiras estão inutilizadas e o carpete precisa ser substituído.

A situação também é crítica em relação ao veículos da frota da Prefeitura, que abandonados, viraram sucata na garagem. Três caçambas trucadas, adquiridas recentemente por meio de empréstimo contraído na gestão anterior, já estão no rol dos veículos sucateados, com painéis, portas e bancos quebrados.

Um dos coletores de lixo da Secretaria de Serviços Públicos está parado na garagem, simplesmente por falta de manutenção. O mesmo acontece com uma pá carregadeira (trator), uma mini retroescavadeira e uma patrol. O novo diretor da garagem, José Flávio, informou ainda no início do ano, que está fazendo o levantamento dos gastos para colocar em funcionamento os veículos que ainda podem ser utilizados. Com informações do Cidade Verde