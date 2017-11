Sem saber para onde ir, idoso ‘mora’ há 15 dias na rodoviária de Teresina

O idoso José Alves da Rocha, de 73 anos, está “morando” há mais de 15 dias no terminal rodoviário Lucídio Portela, em Teresina. Ele diz querer ir para uma cidade que, até o momento, os funcionários da rodoviária não conseguiram localizar: União Ituano. Eles pedem ajuda para tentar achar algum familiar do homem, que tem sobrevivido com a ajuda dos trabalhadores do lugar.

De acordo com a assistente social do terminal, José Alves chegou no terminal há cerca de 15 dias, informando ter partido de Codó, no Maranhão. Ao G1, José falou que vivia com o filho que ele diz se chamar João, mas em seu relato é difícil encontrar informações concretas.

Ele pede para ir para a cidade de “União Ituano”, que ninguém localizou. Os fiscais e assistentes sociais acreditam que José se refere à cidade de União, a 60 km da capital, mas ele não informa endereço ou nome de parentes. Algumas instituições de assistência social da cidade de União foram acionadas, mas até agora não conseguiram informações sobre a família do idoso.

do G1 Piauí