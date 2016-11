SEMAM faz novo encaminhamento de pneus inservíveis às usinas de reciclagem

O município de Picos, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, solicitou a retirada de pneus inservíveis do Aterro Controlado, localizado nas proximidades das BR´s 316 e 020. A ação faz parte da parceria da SEMAM com a Associação RECICLANIP que foi pactuada em 2014 com o objetivo de dar destinação correta aos pneus que possam vir a gerar transtornos futuros ao meio ambiente.

O último recolhimento do material foi realizado na última segunda-feira, 14 de novembro, onde foram retirados aproximadamente 24 toneladas de pneus inservíveis do Aterro Controlado de Picos. Os pneus fazem parte dos chamados resíduos sólidos, que, além de causarem dano ao meio ambiente, ainda servem de criatório para o mosquito transmissor da dengue.

Os pneus serão encaminhados a usinas de reciclagem, de asfalto e incineração dando assim uma destinação ambientalmente correta de acordo com a Lei nº 12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução CONAMA nº 416/2009 e o Decreto Municipal da Coleta Seletiva.

A destinação adequada dos pneus é fundamental para o aumento da vida útil do Aterro Controlado de Picos, pois além do recolhimento destes resíduos promover a saúde pública, não permitindo o acúmulo de água e combatendo a proliferação do mosquito da dengue, também evita que estes materiais sejam levados para rios e córregos ou sejam queimados.