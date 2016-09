SEMAM lança Edital para 3º Concurso de Redação Ambiental

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Picos, através do Departamento de Educação Ambiental, torna público o 3º Concurso de Redação da SEMAM. O certame de redação faz parte das atividades em comemoração ao dia 21 de setembro – Dia da Árvore.

O tema do concurso será: Queimadas: apague essa ideia. Preserve nossas árvores! O período de inscrições será de 08.09.2016 a 16.09.2016, e serão gratuitas.

Os inscritos terão até o dia 20.09.2016 para a entrega das redações na sede da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Picos, situada no Centro Administrativo Valdemar Rodrigues – Avenida Getúlio Vargas, 549, 1º Andar, Centro, Picos-PI.

Poderão participar do Concurso de Redação os alunos regularmente matriculados do 6º ao 9º Ano nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Picos – Piauí e alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) da Rede Privada de Ensino da zona urbana de Picos – Piauí.

Cada uma das categorias terá premiações para 1º e 2º Lugar. O resultado final será divulgado no dia 23.09.2016 em solenidade especial.

Mais informações acesse o Edital: edital-3o-concurso-de-redacao