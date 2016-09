Semar discute criação da Comissão Gestora da Barragem Poço de Marruás de Patos do Piauí

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar), realiza na sexta-feira (16), às 8h, a terceira reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Canindé-Piauí, no auditório da Câmara Municipal de Simplício Mendes. O encontro tem por objetivo discutir sobre a criação da Comissão Gestora da Barragem Poço de Marruás.

“Identificamos a necessidade de se criar uma comissão de barragem para tratar sobre as questões referentes a Poço de Marruás, barragem localizada na cidade de Patos do Piauí, que atende a municípios da região semiárida do nosso Estado. Essa comissão terá por objetivo descentralizar a gestão dos recursos hídricos, democratizar as decisões e o acesso à água da barragem e minimizar os conflitos existentes quanto ao seu uso”, afirma o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, Ziza Carvalho.

A Barragem Poço de Marruá está localizada na Bacia Hidrográfica dos Rios Canindé-Piauí, que abrange municípios do semiárido, entre eles, Patos do Piauí, Simplício Mendes, Picos, Oeiras, São João do Piauí, Amarante e outras 90 cidades.

Inaugurada em junho de 2010, a Barragem Poço de Marruá barra os rios Marçal e dos Porcos e garante a perenização do rio Itaim, que diariamente recebe 5 metros cúbicos de água liberados de seu reservatório. Tem capacidade para acumular 293,4 milhões de metros cúbicos de água e ao perenizar o rio Itaim, permite a irrigação de cinco mil hectares.

FONTE: Cidade Verde