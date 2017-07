SEMEL define jogos do Campeonato de Futebol Amador Picoense 2017

Em reunião realizada na noite de quarta-feira, dia 19, no Centro Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) definiu os confrontos do torneio de futebol amador da cidade de Picos.

O encontro ministrado pelo coordenador de esporte, Henrique Antunes, contou com a participação do secretário municipal de Esporte, Adonai Venâncio e 32 dirigentes de equipes amadoras de futebol da cidade. O torneio classificatório terá inicio no dia 29 de julho com 33 equipes e os 20 melhores times do torneio inicial se classificam para próxima fase do campeonato.

Os jogos serão realizados no Estádio Municipal Helvídio Nunes de Barros às terças, quartas, quintas-feiras e sábados, no turno da noite. A data, local e horário dos jogos são determinados pela SEMEL , podendo alterar ou transferir de data, local e horário.

CCOM