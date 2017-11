A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) divulgou, quinta- feira (02), datas e horários dos jogos das próximas fases do Campeonato Picoense de Futebol Amador 2017. 16 equipes passaram para próxima fase. Todos os jogos serão realizados no Estádio Helvidio Nunes de Barros. Os primeiros jogos das oitavas de Finais serão dia 06/11 a partir das 19 horas e a final do campeonato está previsto para dia 09/12.

Confira a tabela: