Seminário discute sobre Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes

A Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente e o Conselho Tutelar, promoveu na manhã desta quarta-feira (17) o II Seminário de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento foi realizado na Câmara Municipal.

A ação faz parte da programação sobre a Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O seminário contou com a presença de assistentes sociais, agentes comunitários de saúde, professores, enfermeiros, psicólogos e conselheiros tutelares. Além da população em geral.

Segundo a secretária de Trabalho e Assistência Social do município, Glória Saunders, o objetivo do evento foi sensibilizar a todos os profissionais que lidam com esse problema, as próprias crianças e adolescentes que são abusadas e aos pais. “Estamos com essa programação, que já está no segundo ano com o objetivo de sensibilizar a população, porque abuso sexual é um ponto muito grave e triste”, disse.

A programação segue hoje à noite, a partir das 19h30, com uma blitz educativa na Praça de Alimentação e amanhã (18) com uma caminhada no bairro Junco, a partir das 7h da manhã.