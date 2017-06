Senac de Picos promove atividades na Semana do Meio Ambiente

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Senac de Picos promoveu na última quarta-feira (7) atividades relacionadas ao tema. As ações foram realizadas no auditório do Senac e na Praça Felix Pacheco.

A programação iniciou com a realização de um Eco Cine: 3R´s da sustentabilidade e Conscientização. Em seguida, foi realizada uma exposição de material reciclável, lixo eletrônico e logística reversa na Praça Felix Pacheco.

Durante a tarde, foi realizada uma oficina de reaproveitamento de alimentos e arte sustentável no laboratório da cozinha do Senac.

A programação foi encerrada à noite com uma palestra com o tema “Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde” e depois foi realizada uma peça teatral sobre o tema: “O Julgamento da Natureza”.

De acordo com o aluno Antônio Neto, o Senac propôs para os alunos uma semana para que eles possam pensar sobre o meio ambiente. “Em salas de aulas fizemos materiais, maquetes e jogos que foram extraídos de material eletrônico e ao extrair esses mecanismos para os nossos trabalhos vimos a importância que se tem a reciclagem e reutilização desse material”, disse.

As atividades tiveram a participação dos professores e alunos do Senac.