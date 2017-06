Senac oferece cursos de férias com 20% de desconto

O Senac está com matrículas abertas para cursos de férias em todas as unidades do Piauí. Estão sendo ofertadas mais de 150 opções de cursos, oficinas e workshops, que serão realizados entre o período de 26 de junho a 06 de agosto de 2017, com vagas limitadas.

Uma das grandes novidades na programação desse ano é a oferta de 20% de desconto para pagamentos à vista em todos os cursos de férias. A programação contempla cursos nos turnos manhã, tarde e noite, inclusive, com turmas aos sábados nas mais diversas áreas como: moda, beleza, informática, gastronomia, saúde, idiomas, artes, gestão, comércio, meio ambiente, dentre outros.

Os cursos de férias são destinados a toda sociedade e são ideais para quem quer aproveitar o tempo das férias para estudar e aprender mais ou para estudantes universitários que estão em busca de complementar carga horária de estudos.

Segundo o Diretor de Educação Profissional do Senac, Francisco Dias, os cursos de férias também são uma oportunidade para todos aqueles que têm interesse em desenvolver alguma atividade artístico-cultural, mas que geralmente não tem tempo em outro período do ano. “A programação de férias do Senac está bastante diversificada, incluindo, além dos cursos mais procurados, novas programações como Dança Contemporânea, Teatro, Styling e Produção de Moda. A oferta contempla ainda cursos para quem deseja aprender para o uso socioprofissional, como a vasta programação da gastronomia”, afirmou.

Francisco Dias ressalta ainda, que ao realizar um curso no Senac, além do ensino de qualidade e do reconhecimento nacional da Instituição no mercado de trabalho, os estudantes ou egressos da Instituição podem cadastrar gratuitamente o seu currículo no Banco de Oportunidades e concorrer as vagas de emprego anunciadas pelas empresas parceiras do Senac, “o Banco de Oportunidades do Senac é um serviço gratuito voltado a atender, orientar e encaminhar ao mercado de trabalho alunos e ex-alunos que concluíram com êxito os cursos da programação ofertada nos diversos eixos de atuação do Senac”, enfatizou.

As matrículas são realizadas de forma presencial em qualquer uma das Unidades do Senac. Para consultar a programação dos cursos de férias, acesse o site http://www.pi.senac.br/ selecione a unidade do seu interesse e em seguida clique em “veja todos os cursos”, selecione o segmento do seu interesse e escolha o curso desejado.

Em Picos, o Senac se localiza na Rua Marcos Parente, nº570, Centro, Picos. Telefone para contato (89) 3422 2509.

Veja nossa agenda de Cursos de Férias: