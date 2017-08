Senado aprova lei que cancela CNH após 30 dias de vencimento

O Senado Federal aprovou na última segunda feira (7) um projeto de lei n° 155/2017 que cancela automaticamente toda e qualquer CNH com mais de 30 dias de vencimento.

A lei visa diminuir o número de motoristas com carteiras de habilitação irregulares, além de aumentar a arrecadação de dinheiro por meio do Detran.

De acordo com parlamentares, a lei passará a valer a partir do dia 25 de outubro de 2017, prazo estipulado para que todos os motoristas se regularizem com o órgão.

Atualização da CNH

Em caso de não atualização da CNH no prazo de 30 dias úteis, o documento será cancelado, e o motorista terá que cumprir do início com todas as provas, teóricas e práticas e exames médicos e psicológicos.

