SENAI Picos conclui curso de Eletricista Instalador

Com o objetivo de preparar profissionais para instalar circuitos e equipamentos elétricos em edificações, montar redes de baixa tensão, conforme planejamento, projetos e documentos técnicos específicos, de acordo com as normas técnicas e legislação brasileira em vigor, em condições de qualidade e segurança, o SENAI, por meio do Núcleo Regional de Picos capacitou 30 participantes com o curso de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão.

A capacitação foi realizada gratuitamente e contou com carga horária de 220 horas, tendo iniciada em fevereiro e concluída no último dia 22 de maio. Conforme a gestora do Núcleo em Picos, Juçara Varão, alguns dos participantes já estão no mercado de trabalho. “Os demais estão aptos a exercerem a atividade em indústrias, construtoras, revendas, assistência técnica, prestadoras de serviços ou como autônomo”, pontuou Juçara Varão.

Para o diretor regional do SENAI, Mardônio Neiva, o trabalho de capacitação segue em diversos municípios do Piauí. “A escassez de pessoas qualificadas impacta na produtividade em várias regiões do estado. Para mudar este quadro, a solução é a formação profissional, aumentando as chances de empregabilidade do trabalhador”, ressalta o diretor.