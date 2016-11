SEP acerta com volante Andson e avança negociações com o lateral Rian

No feriado de Finados, a Sociedade Esportiva de Picos (SEP) anunciou mais uma contratação para a temporada de 2017. Desta vez, a renovação do volante Andson. O defensor atuou pela equipe na edição deste ano do Campeonato Piauiense. A confirmação foi feita pelo presidente do Picos, Rodrigo Lima. O cartola reforçou o interesse no lateral-esquerdo Rian, alvo do planejamento da diretoria do Zangão. Rian atuou pelo Parnahyba no último Campeonato Piauiense e na Série D do Brasileirão. Para o presidente do Zangão, a qualquer momento o acordo com o lateral pode ser fechado.

– Andson é jogador nosso, ficamos muito felizes coma renovação dele. Temos a certeza que ele fará um bom Campeonato Piauiense nos ajudando bastante no decorrer da temporada. Sobre o Rian, gostamos bastante do futebol dele. As conversas estão bem adiantas e esperamos acertar tudo ele nos próximos dias – explicou Rodrigo.

Além de Rian, o zagueiro Leleu e o atacante Raphael Freitas também estão na mira do Zangão.

Na próxima segunda-feira, a diretoria irá realizar uma coletiva na prefeitura de Picos para anunciar de forma oficial o treinador Nivaldo Lancuna. À tarde, haverá uma espécie de peneira com jogadores na cidade de Geminiano. É de interesse de toda diretoria contar com jovens talentos da região de Picos com a intensão de descobrir novos valores.

A última vez que a SEP sagrou-se campeão piauiense foi em 1998, derrotando o Cori-Sabbá de Floriano.

Globoesporte PI