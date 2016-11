SEP aumenta patrocínios na camisa para diminuir dependência municipal

Com o poder municipal como principal patrocinador do clube, a Sociedade Esportiva de Picos tenta diminuir a dependência financeira do seu principal credor. O plano de arrecadação financeira do Zangão deverá ser feito por meio de novos espaços na camisa do time que entrará em campo na disputa do Campeonato Piauiense a partir do dia 4 de fevereiro. A diretoria auriverde busca no comércio local preencher todos esses novos locais destinados aos anúncios. O presidente Rodrigo Lima adiantou, nesta terça, que deve fechar em breve novas parcerias para compor a parte financeira da agremiação.

– Temos espaços para 5 ou 6 empresas na nossa camisa. A primeira é o Piauí Shopping que nos patrocina desde 2003, mas agora ela vem estampada na parte traseira do uniforme. Além disso, estamos com as conversas adiantadas com outros patrocinadores. A Ícone deve continuar fornecendo nossos uniformes – destacou o dirigente.

Com apenas o Campeonato Piauiense no calendário de 2017, a diretoria do Picos monta um time para mudar esse cenário no ano seguinte. A primeira mudança foi de técnico: Nivaldo Lancuna, ex-Altos, assumiu o time da cidade do Mel e levou com ele o volante Fred e o meia Guilherme Pitbull. Além disso, alguns jogadores que atuaram pelo Zangão estão de volta, como o atacante Felipe, o meia Henrique e do zagueiro Leleu.

Sem o título estadual desde 1998, a ideia da diretoria é trabalhar esta montagem do elenco dentro da realidade financeira do clube e está analisando os jogadores de interesse para compor o grupo que será comandado por Lancuna na busca do pentacampeonato estadual.

GloboEsporte PI