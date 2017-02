SEP comemora aniversário com jogadores, comissão técnica e torcedores

Fundada em 8 de fevereiro de 1976, a Sociedade Esportiva de Picos (SEP) comemorou nessa quarta-feira (8) 41 anos de vida. Na celebração oficial, realizada no estádio Helvídio Nunes, teve o corte do bolo, acompanhado dos parabéns ao clube.

A diretoria comemorou o aniversário do Zangão junto com os jogadores, comissão técnica e torcedores, que compareceram em grande número no Gigantão da Malva.

A comemoração foi realizada após o treino de preparação para o jogo da segunda rodada do Piauiense contra o Flamengo-PI. A partida irá acontecer no próximo sábado (11), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, a partir das 17h.

Para o presidente do clube, Rodrigo Lima, é uma imensa satisfação estar comandando o Zangão. Porém, ele afirma que a responsabilidade de estar à frente do clube é grande. “Sei do compromisso de assumir a Sociedade Esportiva de Picos e temos a ajuda do poder público municipal, através do nosso prefeito Padre Walmir, de vários empresários da nossa cidade e isso que é o mais importante. Vamos dar muita alegria ao torcedor picoense”, pontuou.

O atacante Raphael Freitas afirmou que se sente lisonjeado em vestir a camisa da SEP. “Eu estou muito feliz aqui, me identifico muito com essa camisa e espero que neste ano continuo marcando gols e vamos coroar esse aniversário com o título”, disse.