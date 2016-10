SEP confirma retorno do atacante Felipe e do meia Henrique em 2017

A Sociedade Esportiva de Picos confirmou mais dois jogadores para a temporada de 2017. O meia Henrique está de volta ao time e vai defender as cores da SEP no Campeonato Piauiense, além do atacante Felipe, que oficializou o seu retorno. Henrique é um velho conhecido dos torcedores do Zangão, onde está desde 2015, quando se lesionou e pouco foi aproveitado na campanha do vice-campeonato da série B do Piauiense. No entanto, neste ano Henrique ficou de fora somente de uma partida do estadual piauiense e foi um dos destaques do time.

– Estou voltando ao clube porque me identifiquei bastante com o time, me ajudaram no momento que mais eu precisava. Quero voltar e fazer bons jogos e brigar pelas vitórias – comenta.

Natural de Caruaru, em Pernambuco, Henrique teve passagens na base do Santos entre 2009 e 2010. Ao fim do Campeonato Piauiense desse ano, Henrique foi contratado pelo Sousa, da Paraíba, para a disputa do campeonato Brasileiro da série D, mas por motivos pessoais e uma contusão o atleta sequer chegou a atuar pela equipe paraibana.

– Tive uma contusão que me impossibilitou de atuar na série D pelo Sousa-PB. Além de alguns problemas familiares, o que foi determinante para que eu voltasse para Caruaru – completa.

O presidente da SEP, Rodrigo Lima, comemora a volta do seu camisa oito. O cartola não poupou esforços para finalizar a contratação de um dos principais jogadores do Picos.

– Henrique honrou muito o time do Picos, os torcedores também gostam dele e isso é muito bom. Esperamos que ele venha e faça a alegria de nossa torcida – finaliza.

Felipe confirma retorno

O atacante Felipe foi outro que confirmou sua volta ao Zangão. O atacante, que marcou três gols no Piauiense deste ano e também defendeu o Comercial-PI na Série B está de volta ao time da Terra do Mel e comemora o acerto.

– Está tudo certo, fechamos agora a pouco com o presidente da SEP. O contrato é excelente e agora vamos só esperar para começar os treinamentos – diz.

Globoesporte PI