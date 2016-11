SEP contrata Jean para a lateral direita

Mais uma novela com o final feliz. Este foi o desfecho da história entre a Sociedade Esportiva de Picos (SEP) e o lateral-direito Jean. Desejada pelo treinador Nivaldo Lancuna, a contratação do jogador foi barrada em primeiro momento pela diretoria do Zangão por conta do respeito ao teto de gastos do clube. Contudo, o presidente do time da Cidade do Mel, Rodrigo Lima, arrumou uma saída interna e anunciou o acordo com o atleta goiano, que deve durar até o fim do Campeonato Piauiense. Ao GloboEsporte.com, Jean revelou a alegria de voltar ao futebol piauiense comandado por Lancuna.

– Estou feliz. Ficamos conversando a semana toda, entramos em um acordo, e Rodrigo me ligou para confirmar. Trabalhei com Lancuna e fiquei sabendo que eles estão montando um time forte para a disputa do Piauiense – declarou o lateral.

Jean teve sua primeira passagem pelo futebol piauiense quando vestiu a camisa do Altos em 2015, conseguindo o acesso à elite do estadual. Na 1ª divisão do Piauiense, o jogador atuou no primeiro turno, mas deixou o Jacaré no meio da campanha que rendeu o vice-campeonato. O jogador estava atuando na 2ª divisão do Campeonato Goiano, onde teve seu contato com Lancuna.

Nesta quinta, a SEP anunciou também a contratação do atacante Rafael Freitas, que se junta aos demais reforços. Até o momento, o treinador tem acertados os vínculos de Candinho e Felipe (atacantes), Idelvando, Evandro e Henrique (meias), Andson, Fred e Guilherme Pitbull (volante), Rian (lateral-esquerdo) e Leleu (zagueiro), além de Murilo e Amaral (goleiros).

Globoesporte.com PI