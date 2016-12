SEP contrata mais um jogador para a disputa do Piauiense

A Sociedade Esportiva de Picos (SEP) contratou mais um jogador para a disputa do Campeonato Piauiense 2017. O atleta Douglas Carioca, de 25 anos, que disputou a Série D pelo Central de Caruaru, é a 16ª contratação do clube para temporada do próximo ano.

A diretoria do Zangão já havia fechado a lista de contratações, mas decidiu contratar o atleta, que estava disponível no mercado. Douglas Carioca é o sétimo volante do elenco.

“Ele é um excepcional jogador. Fez uma ótima participação na Série D pelo Central. Havíamos concluído a relação de contratados para defender o time em 2017, mas soubemos da disponibilidade e iniciamos a negociação. Conversamos com nossa diretoria e com o treinador Nivaldo Lancuna, que avaliou como positiva a contratação”, revelou Rodrigo Lima, presidente da SEP.

Ainda segundo o presidente, todos os atletas contratados devem ser regularizados junto ao BID em janeiro, quando iniciam a pré-temporada. Com o anúncio do atleta carioca, o Zangão chega aos 29 nomes à disposição de Nivaldo Lancuna. Dos 29 jogadores que constam na lista, sete deles são da base mantida pelo clube, os outros 16 são novas contratações, e os seis restantes foram pinçados de um peneirão, totalizando 22 novidades no elenco.

Elenco da SEP para o Campeonato Piauiense 2017

Goleiros

Amaral (ex-Tocantinópolis)

Murilo (base do Atlético-GO)

Victor (Picos)

Zagueiros

Celso (ex-Altos)

Leleu (Picos)

Júnior Soares (ex-Altos)

Alenilson (ex-Sousa-PB)

Léo (peneirão do Picos)

Laterais-direitos

Jean (ex-Altos)

João Neto (peneirão do Picos)

Laterais-esquerdos

Rian (ex-Parnahyba)

Neguinho Paraíba (ex-Altos)

Volantes

Fred (ex-Altos)

Guilherme Pitbull (ex-Altos)

Cléber Goiano

Ricardo Jeferson (Picos)

Renan Pitió (peneirão do Picos)

Andson (Picos)

Douglas Carioca (ex-Central)

Meias

Henrique (ex-Sousa-PB)

Idelvando (ex-Parnahyba)

Maiquinho (Picos)

Samuel (peneirão do Picos)

David (peneirão do Picos)

Atacantes

Raphael Freitas (Picos)

Felipe (ex-Comercial-PI)

Rosivaldo (ex-Maringa-PR)

Candinho (ex-Central)

Thamazek (peneirão do Picos)

Texto: Globosesporte PI

Edição: Romário Mendes