SEP dispensa atacante Rosivaldo e contrata Giso, que estava no Líbano

O time da Sociedade Esportiva de Picos passou por mais uma mudança dias antes de estrear no Campeonato Piauiense. A diretoria do Zangão optou por desligar o atacante Rosivaldo e para o seu lugar trouxe Giso, que construiu a maior parte da sua carreira no Iraty, do Paraná. O meia-atacante começou a treinar com o elenco auriverde e está inscrito no Campeonato Piauiense.

Giso foi oferecido a diretoria Picoense após ter um problema no exterior, onde o time que o contratou perdeu o prazo para sua regularização, e assim ele teve que voltar ao Iraty, dono do seu passe. Após o primeiro contato, o clube piauiense checou algumas informações antes de oficializar a vinda do reforço, que tem no currículo times como Central-PE, Metropolitano-SC e Brasiliense.

– Perderam o prazo de regularização dele no Líbano e aí ele voltou para o Iraty, e de lá veio para cá. Fizemos algumas pesquisas, ligamos para diretores de clubes onde ele passou e tivemos boas referências – explica o presidente Rodrigo Lima.

Com Giso entre os inscritos, a SEP estreia no Campeonato Piauiense na próxima terça-feira. O Zangão recebe o River-PI no estádio Helvídio Nunes às 20h30, jogo que será a abertura da edição 2017 do estadual.

Globoesporte PI