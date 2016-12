SEP fecha com fornecedora de material esportivo

A Sociedade Esportiva de Picos anunciou o novo fornecedor do material esportivo do clube para a temporada 2017. O Zangão não renovou com a empresa Ícone, que fabricou os uniformes em 2016, e fechou com a WA Sports, do Rio de Janeiro. O novo manto deve chegar à cidade de Picos dia 15 de janeiro. Segundo o presidente do clube, Rodrigo Lima, não haverá cerimônia para lançamento do manto, mas os torcedores poderão adquirir a camisa no comércio local. O uniforme de treino, comissão técnica e bolsas para viagens com a logomarca do clube será produzido por uma empresa da cidade.

O presidente afirmou que o manto do time ao ser comercializado no município proporciona aos torcedores uma proximidade e maior acesso aos produtos do Picos, mas também ajuda a valorizar e estimular o comércio local.

– Esperamos que o nosso torcedor adquira a camisa. Confiamos no potencial que o município tem e na força que temos – disse o presidente.

O Picos de 2017 será comandado por Nivaldo Lancuna, técnico vice-campeão do Piauiense e que comandou o Altos na Série D do Brasileiro. A pré-temporada do Picos começa no dia 2 de janeiro com a apresentação dos 31 jogadores do elenco. A partida de abertura da temporada está prevista para às 20h do dia 1º de fevereiro, no estádio Helvídio Nunes, em Picos.

Lista de jogadores do Picos

Goleiros: Amaral, Murilo e Victor

Zagueiros: Celso, Leleu, Júnior Soares, Alenilson, Léo e Danilo Cirqueira

Laterais-direitos: Jean e João Neto

Laterais-esquerdos: Rian e Neguinho Paraíba

Volantes: Fred, Guilherme Pitbull, Cléber Goiano, Ricardo Jeferson, Renan Pitió, Andson e Douglas Carioca

Meias: Henrique, Idelvando, Maiquinho, Samuel e David

Atacantes: Raphael Freitas, Felipe, Rosivaldo, Candinho, Thamazek e Lucas Guma

Globoesporte PI