SEP fecha lista do elenco para o Campeonato Piauiense 2017

Faltando mais de dois meses para o início do Campeonato Piauiense 2017, a Sociedade Esportiva de Picos (SEP) fechou a lista do seu elenco. O anuncio dos jogadores, que irão fazer parte do time a partir de 2017, foi feito na manhã desta segunda-feira (21), na Sala de Reuniões do Palácio Coelho Rodrigues.

A relação conta com 28 jogadores, oriundos de outros estados e de Picos. A diretoria do Zangão contratou 15 jogadores e renovou o contrato de sete que atuaram no clube neste ano. Os outros seis atletas foram trazidos do peneirão.

Segundo o presidente da SEP, Rodrigo Lima, a diretoria juntamente com a comissão técnica, liderada pelo técnico Nivaldo Lancuna, passou mais de 40 dias analisando as possíveis contratações e o extra campo de cada atleta para fechar o elenco. “Montamos uma equipe de alto nível e agora vamos trabalhar para colher os frutos”, pontuou.

Rodrigo informou ainda que o elenco está fechado. Porém, a diretoria está esperando a resposta de um atacante que joga no futebol português. “Vamos esperar a janela internacional, se o atleta não for para Portugal ele virá para a SEP”, disse.

A apresentação dos jogadores será dia 2 de janeiro e no dia seguinte irá iniciar a preparação para a disputa do Piauiense 2017.

A comissão técnica é formada pelo técnico Nivaldo Lancuna; o preparador físico Marcelo Froeder; preparador de goleiros Tobias e o massagista Casinha.

Confira abaixo a lista dos jogadores

Goleiros

Amaral (ex-Tocantinópolis)

Murilo (base do Atlético-GO)

Victor (Picos)

Zagueiros

Celso (ex-Altos)

Leleu (Picos)

Júnior Soares (ex-Altos)

Alenilson (ex-Sousa-PB)

Léo (peneirão do Picos)

Laterais-direitos

Jean (ex-Altos)

João Neto (peneirão do Picos)

Laterais-esquerdos

Rian (ex-Parnahyba)

Neguinho Paraíba (ex-Altos)

Volantes

Fred (ex-Altos)

Guilherme Pitbull (ex-Altos)

Cléber Goiano

Ricardo Jeferson (Picos)

Renan Pitió (peneirão do Picos)

Andson (Picos)

Meias

Henrique (ex-Sousa-PB)

Idelvando (ex-Parnahyba)

Maiquinho (Picos)

Samuel (peneirão do Picos)

David (peneirão do Picos)

Atacantes

Raphael Freitas (Picos)

Felipe (ex-Comercial-PI)

Rosivaldo (ex-Maringa-PR)

Candinho (ex-Central)

Thamazek (peneirão do Picos)