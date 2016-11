SEP anuncia mais duas contratações

A Sociedade Esportiva de Picos (SEP) incluiu mais dois nomes na lista de jogadores acertados com o clube para a temporada 2017. O atacante Tony, ex-Araxá e Coimbra-MG, e o meia Evandro, ex-Treze, foram anunciados pela diretoria do Zangão como futuros comandados do técnico Nivaldo Lancuna. A previsão é que o elenco auriverde comece a pré-temporada em janeiro, um mês antes da bola rolar no Campeonato Piauiense, dia 4 de fevereiro.

Revelado pelo Araxá, de Minas Gerais, o atacante Tony subiu ao profissional do clube quando o então técnico Nivaldo Lancuna esteve à frente do time principal. O estilo de jogo chamou atenção do treinador.

– Ele jogava na base com uma facilidade maior pelas beiradas do campo. Tony tem um estilo parecido com o do Manoel, do Altos. É um dos jogadores que atuaram na partida do milésimo gol do Túlio e atualmente pertence ao Atalanta – explicou Lancuna.

A dupla se junta aos também anunciados Leleu (zagueiro), Henrique (meio-campo), Fred (volante), Guilherme Pitbull (volante) e Felipe (atacante), que foram anunciados pelo Zangão em outubro.

– São dois jogadores de alto nível, e o Picos está montando uma equipe para vencer o estadual e conquistar uma vaga na Copa do Nordeste. Quando o jogador é muito bom, interessa a qualquer clube. Os clubes mineiros começam a trabalhar agora no mês de novembro, e eles vão perder um mês de salário para estar conosco – enfatizou o técnico da SEP em seguida.

Em Altos, onde reside, Nivaldo Lancuna tem se preparado para embarcar no domingo, a Picos, para o início da montagem do time. Na segunda, o treinador deve promover uma peneira com jogadores da região centro-sul do Piauí, uma forma de valorizar talentos locais que podem compor elenco em 2017.