SEP não acerta contratação com Celso e Cléber Goiano

Em meio aos preparativos para o evento de apresentação do novo elenco da Sociedade Esportiva de Picos, a torcida auriverde foi surpreendida com a retirada de dois nomes da lista oficial do clube. O zagueiro Celso e o volante Cléber Goiano não estarão na solenidade, marcada para o dia 2 de janeiro, prevista para preceder a pré-temporada, que começa no dia seguinte. De acordo com a direção do clube, a dupla de jogadores entrou em acordo amigável com a agremiação para a quebra do acordo. O Zangão disputará o Campeonato Piauiense a partir do dia 1º de fevereiro.

– Não deu mais certo. Celso preferiu não vir mais para cá e falou direto com o Lancuna. Acho que foram problemas familiares. O Cléber vai jogar na 1ª divisão do futebol de Malta, e nós entendemos numa boa. Ele foi homem com a gente, abriu o jogo e entendemos a situação. Por isso, fizemos rapidamente as reposições – esclareceu o presidente Rodrigo Lima.

Para o lugar de Celso, o Picos contratou o zagueiro Danilo Cirqueira, ex-América-PE e Princesa de Solimões. Par suprir a baixa no meio de campo sem Cléber Goiano, o volante Douglas Carioca é uma das apostas para a função – foi anunciado oficialmente no início de dezembro.

Apesar das saídas, o Picos segue com uma vasta lista de nomes à disposição do técnico Nivaldo Lancuna, regente do time na disputa do Campeonato Piauiense. O Zangão começa a busca pelo penta estadual diante do River-PI, às 20h do dia 1º de fevereiro, no estádio Helvídio Nunes, em Picos.

ELENCO DA SEP EM 2017

Goleiros: Amaral, Murilo e Victor

Zagueiros: Leleu, Júnior Soares, Alenilson, Léo e Danilo Cirqueira

Laterais-direitos: Jean e João Neto

Laterais-esquerdos: Rian e Neguinho Paraíba

Volantes: Fred, Guilherme Pitbull, Ricardo Jeferson, Renan Pitió, Andson e Douglas Carioca

Meias: Henrique, Idelvando, Maiquinho, Samuel e David

Atacantes: Raphael Freitas, Felipe, Rosivaldo, Candinho, Thamazek e Lucas Guma.

Globoesporte PI