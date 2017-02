SEP perde em casa para o Parnahyba

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Piauiense 2017, a Sociedade Esportiva de Picos (SEP) perdeu pelo placar de 3 a 1 na noite deste sábado (18) para o Parnahyba, em pleno estádio Helvídio Nunes. O Zangão frustrou o torcendo picoense que lotou o Gigantão da Malva.

Com a derrota, a SEP caiu para a terceira posição e ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo-PI, que joga nesse domingo (19) contra o Piauí, no Lindolfo Monteiro, em Teresina.

O jogo

O time picoense mais uma vez não começou bem a partida e o Parnahyba abriu o placar no início do jogo. Aos 11 minutos, Marcos Gasolina recebeu a bola dentro da área e chutou no canto do goleiro Amaral, fazendo 1 a 0.

Após o gol, o Zangão partiu para o ataque, mas não conseguiu balançar as redes do time adversário e o primeiro terminou com vitória do Tubarão.

Segundo Tempo

Na segunda etapa a SEP veio com Felipe no lugar de Giso e Neguinho Paraíba no lugar de Rian. Porém, nada adiantou e o time picoense levou mais um gol no início da partida. Aos 6 minutos, Daniel aproveitou o rebote de Amaral e marcou o segundo do time do litoral.

A SEP ensaiou uma reação com um bonito do atacante Raphael Freitas. O camisa 9 recebeu a bola de Idelvando e bateu de cobertura, na saída do goleiro do Parnahyba, diminuindo o placar.

Mas, em mais uma desatenção da zaga picoense, o Tubarão ampliou o placar. Thiago Granja recebeu a bola e livre de marcação chutou no canto do goleiro Amaral, fazendo o terceiro gol do Parnahyba.

Após o gol, o time do litoral administrou o placar e a partida terminou 3 a 1.