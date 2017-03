SEP perde mais um jogo em casa e fica perto da eliminação

A Sociedade Esportiva de Picos (SEP) terminou sua participação no 1º turno do Campeonato Piauiense jogando no estádio Helvídio Nunes sem conseguir nenhuma vitória. Na noite deste sábado (4), em partida válida pela 5ª rodada do estadual, o Zangão perdeu pelo placar de 3 a 1 para o 4 de Julho.

Com a derrota, a SEP estaciona na penúltima colocação com 4 pontos e praticamente dá adeus a classificação para a próxima fase. Já o Colorado entra no G-4 na terceira posição com 7 pontos.

O jogo

Assim como na última partida em casa contra o Parnahyba, o time picoense levou um gol no inicio do jogo e se descontrolou em campo. Aos 13 minutos, o atacante Ted Love recebeu a bola e bateu por cima do goleiro David, fazendo um bonito gol de cobertura.

Após o gol, o Zangão ainda tentou empatar, mas com um ataque pouco criativo não conseguiu balançar as redes adversárias e o primeiro tempo terminou 1 a 0 para o time de Piripiri.

Na segunda etapa, o técnico Paulo Moroni tirou Douglas Carioca e colocou Andson. Porém, aos 2 minutos o Colorado fez o segundo da partida. Célio Mata Boi puxou o contra-ataque, levou a bola até a área do Zangão e já sem ângulo chutou cruzado, acertando o canto do goleiro David.

Três minutos depois o 4 Julho ampliou o placar e matou o jogo. Wilsinho Chutou de fora da área e o goleiro David aceitou. A bola passou por baixo do camisa 1.

Perdendo por 3 a 0 a SEP partiu para ataque, mas com jogadas desconcertadas e sem criação, o Zangão não conseguia diminuir o placar. Até que aos 34 minutos Candinho fez o primeiro gol do time picoense em cobrança de falta.

Mesmo com o gol não deu pro Zangão e o placar terminou com vitória do 4 de Julho pelo placar de 3 a 1.

A SEP joga no próximo domingo, dia 12 de março, contra o Piauí no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.