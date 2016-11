SEP renova com o atacante Raphael Freitas

Principal atacante da Sociedade Esportiva de Picos (SEP) no Campeonato Piauiense deste ano, Raphael Freitas está de volta ao clube. A diretoria do Zangão confirmou, nesta quinta, o fim da negociação com o jogador, que se arrastava nos bastidores há semanas. O valor do salário do novo contrato do camisa 9 dificultou um anúncio antecipado da diretoria. Contudo, a torcida do clube terá o jogador de 33 anos como a principal referência dentro de campo. O contrato vai durar até o fim do estadual.

– Raphael é o terceiro maior artilheiro da história do clube e tem identificação com nosso torcedor. É um jogador que sempre quando jogou pela Sociedade Esportiva de Picos, mesmo quando o clube não estava bem, foi artilheiro. É um jogador que sempre deixa marca do seu trabalho e vem para abrilhantar e reforçar nosso elenco. É praticamente picoense, um artilheiro que vem para nos ajudar – explicou o presidente Rodrigo Lima.

Titular do Zangão no Piauiense 2016, Raphael Freitas conseguiu anotar sete gols nesta edição do estadual, mesma quantidade de Diego Lira, do River-PI, e quatro a menos que Gênesis, do Altos. Com o clube, o atacante foi vice-campeão do primeiro turno do estadual.

De acordo com a direção do Picos, a contratação do jogador recebeu sinal positivo do técnico Nivaldo Lancuna, que tem montado o time para a próxima temporada. Até o momento, o treinador tem acertados os vínculos de Candinho e Felipe (atacantes), Idelvando, Evandro e Henrique (meias), Andson, Fred e Guilherme Pitbull (volante), Rian (lateral-esquerdo), Leleu (zagueiro), além de Murilo e Amaral (goleiros).

Na próxima temporada, o Picos disputa apenas o Campeonato Piauiense. De acordo com a Federação de Futebol do Piauí, a rodada de abertura do estadual será no dia 4 de fevereiro.

