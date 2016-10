SEP tenta o retorno do zagueiro Leleu e do atacante Felipe em 2017

A diretoria da Sociedade Esportiva de Picos (SEP) tenta o mais rápido possível resolver a contratação dos atacantes Raphael Freitas e Felipe, que defenderam as cores da equipe em 2016. Ainda sem clube, os dois atletas esperam um desfecho feliz, sobretudo porque a dupla demonstrou interesse de retornar ao Zangão, clube no qual foram vice-campeões do 1º turno do Campeonato Piauiense deste ano. Outro nome que interessa ao time picoense é o do zagueiro Leleu, que também aguarda uma posição oficial do clube.

– Tanto Raphael como Felipe fazem parte dos planos da nossa diretoria para continuarem jogando conosco. Algumas conversas foram realizadas para a contratação deles, mas ainda faltam alguns detalhes para finalizarmos os contratos. Não só ele, mas o Leleu e outros jogadores que participaram do elenco deste ano – diz Rodrigo Lima, presidente do Zangão.

E para isso a filosofia da diretoria é trabalhar dentro da realidade do clube. Em passos curtos, a direção ainda está analisando a capacidade de todos os jogadores que interessam ao Zangão. O desejo de Rodrigo Lima é que o time tenha verdadeiros “homens” que possam honrar as cores da equipe.

– Vamos trazer homens que possam ser comprometidos com o time. Que respeitem a nossa cidade e principalmente o nosso torcedor. Aqueles que saíram pela porta dos fundos não mais voltarão a vestir a camisa da SEP – desabafou.

A expectativa dos dirigentes do clube é que a SEP dispute o estadual não apenas para participar. O título que não vem desde o ano de 1998 agora é considerado obsessão pela diretoria e principalmente pelos torcedores.

Globoesporte PI