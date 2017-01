SEP vence seleção de Paulistana em amistoso

O técnico Nivaldo Lancuna mostrou que o perfil ofensivo da Sociedade Esportiva de Picos no Campeonato Piauiense será o mesmo do Altos, seu ex-clube onde se destacou na temporada passada. Isso foi visto no primeiro amistoso do Zangão na pré-temporada, realizado na noite de sábado, no estádio Helvídio Nunes, contra a seleção de Paulistana, vencido pelo time auriverde por 2 a 1 – gols dos atacantes Raphael Freitas e Candinho, ambos no primeiro tempo. A dupla de ataque ainda teve Lucas Guma, atuando pelo lado direito do campo.

A formação de Lancuna no primeiro tempo contou com o goleiro Amaral; os laterais Jean (direito) e Neguinho Paraíba (esquerdo); os zagueiros Júnior Soares e Alenilson; a dupla de volantes Guilherme Pitbull e Fred; o meia Idelvando; e o trio de ataque: Candinho (pelo lado esquerdo), Lucas Guma (direito) e Raphael Freitas, atuando centralizado.

Ainda no primeiro tempo, Andson entrou no lugar de Jean. No segundo tempo, Lancuna usou outros 10 jogadores do elenco: o goleiro Murilo; os zagueiros Leleu e Danilo Sirqueira; o lateral Rian; os volantes Jefersson Piauí e Douglas Carioca; o meio-campo Henrique; o meia Samuel; e os atacantes Felipe e Rosivaldo. Na etapa final do amistoso, a seleção de Paulistana descontou com Ramon, e Candinho ainda desperdiçou um pênalti.

A SEP tem 10 dias até a estreia do Campeonato Piauiense. A equipe joga na primeira rodada contra o River-PI, dia 31 de janeiro, no estádio Helvídio Nunes.

Globoesporte PI