Seplan realiza capacitação do Siconv em Picos

A Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan), por meio da Superintendência de Projetos, concluiu o treinamento para multiplicadores da Rede Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv) no Território do Vale do Guaribas.



A capacitação ocorreu nos dias 11, 12 e 13 de julho na cidade de Picos. No período, foram capacitadas cerca de 30 pessoas, entre servidores municipais e sociedade civil.

A Secretaria do Planejamento é a unidade gestora da rede Siconv no Estado e tem como missão multiplicar os profissionais de órgãos estaduais e organizações não governamentais que já utilizam ou irão utilizar o sistema.



Desde o ano passado, todos os convênios do governo federal são feitos por meio do Siconv.

Autoria: Fábia Adriana Vieira