Sergio Moro deve vir ao PI participar de Congresso de Direito Criminal

O juiz federal Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, deve vir a Teresina participar do Congresso Piauiense de Ciências Criminais, evento que acontecerá de 16 a 19 de novembro no Tribunal de Justiça do Piauí.

A vinda do magistrado ainda não está confirmada, de acordo com informações da OAB/PI, e dependerá dos desdobramentos da operação. Caso ele esteja envolvido, na data do Congresso, em alguma fase especial da operação que demande maior empenho, ele não poderá comparecer. Contudo, o convite para sua participação como palestrante está confirmado.

O evento é realizado pelo Parlatório Jurídico com apoio da OAB/PI e da Escola Superior de Advocacia, ESA. O advogado e organizador do evento, Herbert Barreto, informou que está indo a Curitiba na próxima semana entregar o convite em mãos ao juiz, mas garantiu que já tratou com ele sobre sua participação e que, prontamente, Moro aceitou o convite.

O tema da mesa de discussões que o magistrado deve participar no Congresso ainda não está defindo.

Sergio Moro é escritor, professor universitário e juiz federal de primeira instância brasileiro. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná. Especializou-se em crimes financeiros e tornou-se juiz federal em 1996. Nesta função, trabalhou em casos como o escândalo do Banestado, a Operação Farol da Colina e auxiliou a ministra Rosa Weber durante o julgamento do escândalo do Mensalão.[

Ele ganhou notoriedade internacional por estar comandando desde 2014 o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na Operação Lava Jato, que, segundo o Ministério Público Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro já apurado no Brasil, envolvendo agentes políticos, empreiteiros e funcionários da Petrobras.

Cidade Verde