Servidores da Saúde de Monsenhor Hipólito com salários atrasados realizam manifestação

Na manhã desta quinta-feira,08, por volta de 07h30min, os servidores da Saúde do município de Monsenhor Hipólito realizaram uma manifestação devido atraso de salários. Munidos de faixas e cartazes, os manifestantes percorreram as principais ruas da cidade solicitando que a situação seja resolvida.

Dentistas, médicos, enfermeiros e demais funcionários efetivos da pasta estão sem receber o pagamento referente ao mês de novembro deste ano. Revoltados com a situação, os funcionários consultaram a assessoria jurídica e o caso foi comunicado ao Ministério Público.

A Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Monsenhor Hipólito, Maria Anussiada, informou que o pagamento a ser efetuado já estaria na conta da Saúe, mas o mesmo ainda não foi repassado aos servidores.

“Os servidores da Saúde estão com salários atrasados desde o mês de novembro. Nós sabemos que o pagamento está na conta da Saúde, e a secretária efetuou apenas para funcionários “escolhidos” e contratados. Enquanto isto, funcionários efetivos estão sem receber sua remuneração. O Sindicato apoia esta ação, pois é justa, afinal todo servidor tem que receber seu pagamento”, disse a presidente.

Durante a manifestação, os servidores realizaram duas paradas em frente à Secretaria de Saúde e na sede da Prefeitura Municipal. No segundo prédio, nenhum representante do governo se dispôs a dialogar com os manifestantes.

O outro lado

Nossa equipe de reportagem procurou a assessoria do prefeito de Monsenhor Hipólito, Francisco Anísio de Sousa, o “Timá”, mas não obtivemos resultado. O portal RiachaoNet deixa aberto o espaço para esclarecimentos da atual gestão.