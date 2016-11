Servidores paralisam atividades em Picos nesta sexta-feira,11

Em Picos, servidores municipais, estaduais e federais convocados pelas centrais sindicais, sindicatos e associações devem paralisar suas atividades nesta sexta-feira,11. A mobilização é uma provocação contra a PEC 241 e da PEC 055, que será realizada em todo o país.

A PEC 241 e 055, entre outros prejuízos, prevê o congelamento de salários, limitações aos planos de carreira, redução de verbas para a educação, saúde, segurança, programas sociais, bem como promove o desmonte dos serviços públicos.

Na Capital do Mel a concentração acontecerá às 07h40min, na Praça João Leopoldo, por trás da Igrejinha do Sagrado Coração de Jesus. Em seguida, os manifestantes sairão em caminhada pela Avenida Getúlio Vargas com destino à Praça Félix Pacheco, Centro da cidade, onde será realizado o ato público. A expectativa é reunir um grande número de manifestantes.