Servidores públicos de Geminiano promovem manifestação e cobram salários atrasados

Os servidores públicos da cidade de Geminiano promoveram na manhã desta quinta-feira (10) uma manifestação em frente ao Fórum de Picos, cujo objetivo foi cobrar do Ministério Público rapidez na conclusão dos processos sobre o atraso de salários da administração municipal. A classe já denunciou duas vezes o problema ao MP e nada ainda foi resolvido.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Geminiano, Juscelino Faustino de Oliveira, após a assembleia, realizada no último dia 5 de novembro, a classe decidiu promover um protesto para cobrar agilidade nos processos. “Sabemos da morosidade da justiça, mas o Ministério Público tem que acelerar esses processos, porque está demorando muito e estamos sendo prejudicados. Esperamos que com essa manifestação a justiça tome providências para recebermos os nossos salários”, cobrou o sindicalista.

Juscelino informou ainda que a classe paralisou as atividades por três dias e na segunda-feira (14) será realizada uma nova assembleia e se a administração municipal não se manifestar sobre o problema, a paralisação será por tempo indeterminado.

A professora Odete de Jesus Sá lamenta o atraso no pagamento. “Eu estou passando pela maior dificuldade, só trabalho no município e não recebi o meu salário de setembro e outubro. Estou com minhas contas todas atrasadas”, afirmou.

Odete espera que a situação seja resolvida para voltar ao trabalho. “O ano está terminando, mas a gente só volta para a sala de aula quando resolverem a nossa situação”, concluiu.

O Sindicato informou que os professores, garis e outros servidores estão com dois meses de salários atrasados.

Outro Lado

A secretária de Educação de Geminiano, Valneide Oliveira, informou que os servidores estão com os salários atrasados somente do mês de outubro e a quitação do pagamento está sendo providenciada.