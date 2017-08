Picos: Servidores públicos e microempreendedores participam de oficina sobre compras governamentais

Servidores públicos, microempreendedores individuais e microempreendedores da cidade estão participando durante todo o dia de hoje (16), no auditório do Sebrae de Picos, de uma oficina sobre Compras Governamentais- Comprador e Fornecedor. A capacitação é uma ação da Prefeitura de Picos, por meio da Secretaria de Turismo e do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, através da Sala do Empreendedor, com apoio do Sebrae- PI.

O facilitador da oficina é o consultor do Sebrae na área de empreendedorismo, Alberto Monteiro. Ele também é formado em Direito e especialista em Direito Constitucional e Tributário.

O objetivo da capacitação é envolver e dar ciência aos servidores que planejam e realizam as compras públicas municipais, bem como os pequenos empresários, sobre os benefícios da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, como promoção ao desenvolvimento econômico e social do município.

De acordo com o secretário de Turismo e do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Iata Rodrigues, após a inauguração da Sala do Empreendedor o momento agora é de capacitar os microempreendedores individuais e os servidores públicos sobre as compras governamentais. “Com essa oficina, o microempreendedor passa a ter um olhar diferente quanto a fornecer para o próprio município e o município ganha, uma vez que terá geração de emprego e renda e o dinheiro circula dentro da cidade”, pontuou.

A microempreendedora Jéssyca Martins afirmou que está participando da oficina para obter mais conhecimento sobre vendas ao poder público. “A gente pretende aprender mais para poder vender nossos produtos ao poder público. A nossa intenção é sair daqui com um aprendizado maior sobre essa área”, explicou.

A chefe do Setor de Compras da Prefeitura, Nereide Torres, informou que os microempreendedores têm dificuldades para realizar vendas ao poder público por conta de inadimplência na documentação. “Muitas vezes esses microempreendedores são cadastrados. Porém, eles ficam inadimplentes e com isso ficam impossibilitados de emissão de algumas certidões, o que impede a participação deles nos processos licitatórios”, destacou.

A oficina teve início às 8h e seguiu até às 12h. A capacitação continua a partir das 14h e seguirá até às 18h.