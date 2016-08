Sest Senat de Picos realiza aula prática sobre Transporte de Emergência

Os alunos do curso de Transporte de Emergência, promovido pela Unidade do Sest Senat de Picos, participaram, nesta quarta-feira, de uma aula prática sobre noções de primeiros socorros. A ideia foi mostrar a importância dos condutores terem conhecimento de noções básicas de primeiros socorros como forma de atuar em caso de eventualidades.

A aula prática contou com o auxílio de uma ambulância para simular um atendimento de urgência. O curso foi iniciado na última segunda-feira e segue até esta sexta-feira. Ao todo, onze alunos integram a turma.

No cronograma do curso ofertado pela Unidade Sest Senat estão sendo abordados temas como direção defensiva, legislação de trânsito, primeiros socorros e relacionamento interpessoal. “Os alunos do projeto jovem aprendiz veem várias matérias inerentes ao seu curso dentre elas as noções de primeiros socorros”, explica Charlton Gomes, Instrutor do Senat de Picos.

Ele explica que, é importante o profissional do transporte ter conhecimentos, mesmo que básicos, sobre primeiros socorros. “Conhecimentos simples, muitas vezes, podem diminuir os traumas futuros e até mesmo salvar vidas”, salienta o instrutor.