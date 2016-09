Sest Senat fará programação para a Semana Nacional de Trânsito

A partir da próxima semana, a unidade do Sest Senat de Picos dará início à programação alusiva à Semana Nacional de Trânsito. Serão duas semanas com diversas atividades, que inclui desde palestras educativas, atividades de conscientização e blitz educativa.

O pontapé da programação acontecerá na próxima segunda-feira, dia 12, com uma blitz educativa na praça Félix Pacheco no centro de Picos-PI, onde serão distribuídos panfletos e bolsas alusivas ao dia do trânsito. Será realizada ainda uma palestra sobre trânsito com empresas do setor de transporte da cidade.

Segundo o diretor da Unidade Sest Senat de Picos, Rodrigo Saburido, já foram iniciadas as atividades de conscientização nas turmas dos cursos que estão sendo oferecidos pelo órgão. “A ideia é que os alunos possam ter essas noções de cuidados com o trânsito, afinal serão eles os condutores e responsáveis pelo trânsito”, comentou.

Em setembro, segundo o coordenador de desenvolvimento profissional do Sest Senat, Sergiano Alves, estão sendo realizados cursos de atualização para condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros (08 e 09/09/16), atualização para condutores de veículos de transporte de cargas de produtos perigosos (05 e 06/09), curso especializado para condutores de veículos de transporte de produtos perigosos (12 a 16/09/16), curso especializado para condutores de veículos de transporte de cargas indivisível e outras (19 a 23/09/16).

No dia 21, data em que se comemora o Dia Nacional do Trânsito, a programação terá continuidade com a realização de uma palestra sobre o dia nacional do trânsito para o projeto “educação no transito nos bairros”, no Colégio São Lucas com os pais dos alunos, a partir das 19:30 horas. E, no dia 24, encerrando as atividades, será realizado um evento com toda a comunidade, pais e alunos do Colégio São Lucas para o projeto “educação no transito nos bairros”, das 8 às 12 horas. “O nosso papel é não apenas capacitar os nossos motoristas, mas também colocarmos profissionais cada vez mais responsáveis e conscientes nas estradas”, finaliza Rodrigo Saburido.